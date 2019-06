Shockerende ‘Thuis’-aflevering kaart gevaren van spoorlopen aan

De jongste ‘Thuis’-aflevering liet heel wat huishoudens in shock achter. Daarin was te zien hoe drie jongeren in dronken toestand over de sporen lopen. Het is een scène die de soap in samenwerking met Infrabel heeft uitgeschreven om de gevaren van spoorlopen in de kijker te zetten.

In ‘Thuis’ spijbelen Stan, Joren en Boris, en besluiten ze rond te hangen in de buurt van een spooroverweg. Jorens vader Bill gaat op zoek naar de jongens en treft ze in dronken toestand aan. Hoewel het belsignaal afgaat en de slagbomen naar beneden gaan, beslissen de jongens de benen te nemen. Bill ziet zijn zoon vallen op de overweg terwijl er een trein in volle vaart aansnelt. Hij moet ingrijpen met alle – mogelijk fatale – gevolgen van dien.







Met die bloedstollende scène geeft spoorwegbeheerder Infrabel het startschot van een nieuwe grootschalige campagne. Het bedrijf werkte samen met de soap om de Vlaming bewust te maken van de gevaren van spoorlopen. “De kans om meer dan 1,2 miljoen kijkers te wijzen op de desastreuze gevolgen van roekeloos gedrag op de sporen is een unieke gelegenheid die we met beide handen hebben gegrepen”, verklaart Infrabal-woordvoerder Thomas Baeken.

Sensibilisering

Infrabel is van plan een “ongeziene golf van sensibilisering” los te laten op het publiek. Zo zetten ze het verhaal van Jeroom Slagboom in de kijker en zullen de ‘Thuis’-acteurs veiligheidsboodschappen verspreiden op sociale media. De allerjongsten onder ons zullen tijdens de Ketnet-zomertour via virtual reality leren hoe gevaarlijk spoorlopen is. In het najaar zal de spoorwegbeheerder in samenwerking met de politie en Securail inzetten op controles op spoorlopen bij gekende hotspots.

Die maatregelen blijven broodnodig. In de eerste vijf maanden van dit jaar waren er 353 officiële meldingen van spoorlopen, een stijging van 11% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Daarbij stierf één persoon en werden er drie gewond afgevoerd.

Zal Bill sterven?

Deze avond wordt in ‘Thuis’ duidelijk wat de gevolgen van het incident zullen zijn. De komende dagen zal de soap ook de financiële, juridische en administratieve gevolgen van spoorlopen onder de aandacht brengen. De scène in kwestie werd opgenomen in Jemeppe-sur-Sambre in de provincie Namen. De opnames vonden plaats in het grootste geheim. Je kan het het clipje hier bekijken.