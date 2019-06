Pukkelpop lanceert nieuwe belevingssite VALL-EY

Pukkelpop verrijkt dit jaar zijn festival met een nieuwe belevingssite genaamd VALL-EY. Daarop zullen experimentele muziek en kunstvormen centraal staan. De site biedt plaats aan zo’n 400 festivalgangers en zal worden opgezet in het bosrijke gedeelte van de weide.

Dit jaar lanceert Pukkelpop een nieuwe belevingssite op zijn festivalterrien. Met het project, getiteld VALL-EY, wil de organisator festivalgangers de kans bieden om kennis te maken met experimentele muziek, theater en andere performance art. Daarmee wil de site tegenwicht bieden aan de grote hoeveelheid prikkels op de festivalweide, zodat bezoekers even tot rust kunnen komen in het cultuurbos.

Creatieve invulling







Voor de creatieve invulling werden drie curatoren aangesteld, die elk een festivaldag voor hun rekening nemen. Vrijdag bijt (jazz)muzikant Lander Gyselinck de spits af. Radiopresentatrice Eva De Roo begeleidt het zaterdagprogramma en zangeres Charlotte Adigéry sluit het festival af op zondag.

Samenwerking

VALL-EY is een samenwerking tussen Pukkelpop en EY, voorheen bekend onder de naam Ernst & Young, dat gespecialiseerd is in audit, fiscaliteit, transactiebegeleiding en consulting. «We slaan graag de handen in elkaar om een geëngageerd publiek te inspireren en te entertainen tijdens het festival», zegt Patrick Rottiers, CEO van EY België.