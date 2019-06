Nieuwe hype verovert sociale media: spreek zoals je moeder

Jietse Pauwaert (20) is op enkele dagen tijd uitgegroeid tot een internetsensatie. Op Twitter postte de student een video waarin hij de draak steekt met de West-Vlaamse uitspraken van zijn moeder. Het filmpje werd al meer dan een half miljoen keer bekeken.

“Jamo zeh, behin nie hé” en “nie willen luusteren, hé” zijn slechts enkele van de uitspraken waarmee Jietse Pauwaert op komische wijze zijn West-Vlaamse moeder imiteert. Het populaire filmpje getiteld ‘Dingen die West-Vlaamse moeders zeggen’ ging razendsnel rond op sociale media. “Het is echt te zot voor woorden. Enkele dagen geleden ging ik op café in de Overpoort en werd ik verschillende keren herkend”, laat de student uit Knokke weten aan Het Laatste Nieuws. “Ik vind die aandacht wel leuk, maar daarvoor maakte ik de filmpjes zeker niet. Laat staan dat ik de massale reacties had zien aankomen”, vertelt Pauwaert met verbazing.







Dingen die West-Vlaamse moeders zeggen pic.twitter.com/eLvC8cPy8c — jietse pauwaert (@jietsepauwaert) June 7, 2019

U vraagt wij draaien!

Dingen die west-vlaamse moeders zeggen deel 2 pic.twitter.com/ebOJQPeBKr — jietse pauwaert (@jietsepauwaert) June 9, 2019

Mama Kathleen

“Eigenlijk was het een ingeving van het moment om er een filmpje van te maken. Voor de fun zette ik het op Twitter, waar het razendsnel werd overgenomen en gedeeld. Neen dit had ik absoluut niet verwacht”, zegt de student. De inspiratiebron voor zijn video was zijn eigen moeder Kathleen. Zij neemt gelukkig geen aanstoot aan de video’s en ziet er de humor van in. Ondertussen heeft Jietse ook al een vervolg gefilmd waarin hij de beste oneliners van zijn vader bundelt.

Dingen die west-vlaamse vaders zeggen pic.twitter.com/HPoBp9sa4N — jietse pauwaert (@jietsepauwaert) June 11, 2019

Aalst

Pauwaert lijkt met zijn filmpje een echte hype gelanceerd te hebben. Leonard Santos zag de video en besloot een Aalsterse versie te maken. “Zeje na nog ni oit a bedde” en “Shht, zet stil astablieft, tis mijne feuilleton” zijn slechts enkele voorbeelden van de grappige uitspraken van zijn moeder. Net zoals Pauwaerts filmpje werd ook ‘Dingen die Oilsjterse moeder zeggen’ een succes op sociale media.