Graspop knalt de festivalzomer in

Graspop Metal Meeting opent morgen zijn deuren voor een nieuwe metalhoogmis. Op de affiche: oorverdovende decibels, headbanging, grafstemmen en jeansjasjes vol patches.

Graspop in Dessel is traditiegetrouw het startschot van de festivalzomer. GMM voor de vrienden, brengt metalheads uit alle kapelletjes samen: black, heavy, death, doom, thrash, hardrock… De editie 2019 verkocht ook dit jaar weer pijlsnel uit, en dat is niet echt een verrassing als je de headliners ziet: Kiss, Within Temptation, Slayer, Slipknot, Slash, Lynyrd Skynyrd, Sabaton, Def Leppard… en nog zo’n 120 andere groepen. Veel van die namen staan met de regelmaat van de klok op de affiche, maar dit jaar zijn er ook 45 ‘eerste keren’. Nieuw bloed dus, en op GMM is bloed altijd goed!

Weinig namen klinken zo luid in de hard/bluesrock als Lynyrd Skynyrd. De groep uit Jacksonville zag het levenslicht in 1964 en werd in 2006 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En toch staan ze dit jaar pas voor het eerst op Graspop (Main Stage 1), net voor de symfonische metal van het almaar populairdere Within Temptation. Op de tweede Main Stage, ernaast, spelen alle zwaargewichten uit de scene ten dans: Slayer, Amon Amarth, Anthrax, Testament… En in de Marquee vallen twee bekende namen uit de alternatieve rockscene op: Stone Temple Pilots en Eagles of Death Metal.

Op zaterdag schuilt achter de maskers van de headliner een heel bekend gezicht: Slipknot zakt al voor de zevende keer af naar Dessel en staat als vanouds garant voor spektakel. Ze worden op Main Stage 1 voorafgegaan door de heavy metal van Disturbed en door levende legende Slash, vergezeld van Myles Kennedy & The Conspirators. Enkele musts op de andere podia zijn Lamb of God voor thrashfans, Ministry voor liefhebbers van industrial, Legion of the Damned voor death-adepten, Behemoth voor blackmetalheads en Halestorm voor hardrockers.

Zondag mag je – letterlijk – vuurwerk verwachten op Main Stage 1, dat dan helemaal in het teken staat van de grootste veteranen uit de hardrock. Aan de top van de piramide: Kiss, dat al sinds 1973 overal ter wereld arena’s vult met onweerstaanbare kitsch. ‘Opwarmers’ van dienst zijn die andere beroemdheden uit de seventies: Def Leppard en Whitesnake. Op Main Stage 2 en in de Marquee gaat het er heel wat minder glam aan toe: Sabaton, Rob Zombie, Carcass, Cradle of Filth en Possessed spuwen liever gal dan glitters.

Er is meer dan Graspop alleen

Alcatraz

Ook Alcatraz trekt al sinds 2006 de kaart van de hardrock en heavy metal. Dit jaar staan van 9 tot 11 augustus onder meer Saxon, Avantasia, Mayhem, Thin Lizzy, Prong en Sodom op de affiche.

Ieper Fest

Hét festival voor iedereen met een hart voor hardcore, punk, sludge en metal. Van 5 tot 7 juli extreme muziek voor titanium trommelvliezen. Op het menu staan een veertigtal bands, waaronder Madball, Amenra, Turnstile, Bitter End, Wisdom in Chains en het Brusselse Length of Time.

Metal Méan

Een klein festivalletje, dat spek voor de bek is van black- en deathmetalfans. Op 17 augustus wordt het dorpje op het Naamse platteland overspoeld door dood en verderf, met namen als Bloodbath, Tormentor en Vomitory op de affiche.

