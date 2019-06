Duizenden nooit geziene foto’s op uitverkoop tonen ravage na 9/11

Bij de aanslagen van 9/11 kwamen in totaal bijna 3.000 mensen om het leven. Duizenden reddingswerkers hebben nog steeds gezondheidsproblemen door de giftige dampen die rond Ground Zero hingen.

Today, Jon Stewart testified about the important of extending the 9/11 fund past 2020, to handle the health and welfare of first responders who went to Ground Zero and worked there, suffering greatly in the years hence. I’d like to add something to that discussion, something new. https://t.co/Touzh0YUT5

— Jason Scott (@textfiles) 11 juin 2019