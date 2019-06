Chey uit ‘Love Island’ onthult nog een stout geheimpje over Denzel

Enkele dagen geleden moest Chey ‘Love Island’ verlaten, maar dat deed ze niet zonder nog een bommetje te droppen. Nu heeft ze nog een interessant weetje over Denzel…

Dat Chey en Stenn geen perfect koppel vormden, werd meer en meer duidelijk. Het pijnlijke gevolg was dan ook dat Chey haar koffers mocht pakken en Stenn later in de armen van Rowéna vloog. Maar vlak voordat Chey de villa verliet, dropte de 24-jarige Nederlandse nog een bommetje over Denzel. Die laatste zou haar immers gezegd hebben dat hij voor haar zou kiezen bij de recoupling, en dus niet voor zijn vriendin Aleksandra. Het gevolg was een klein dramaatje, maar gelukkig vielen er geen gewonden.

Meerdere vrouwen







Intussen is Chey terug van het liefdeseiland en passeerde ze even bij ‘Love Check-up’, een praatprogramma over ‘Love Island’. Daarin doet ze nóg een boekje open over Denzel, die kennelijk niet zuiver op de graat is. Chey kende Denzel al van vóór ‘Love Island’ omdat hij een tijdje samen was met een vriendin van haar.

Toen Chey in het buitenland zat voor een shoot, hoorde haar make-upartist dat Chey van Nederland kwam. “Ken je Denzel dan toevallig?”, vroeg de make-upartist. Chey knikte en legde haar uit dat hij samen was met een vriendin van haar. Daarop keek de make-upartist haar verbaasd aan, want blijkbaar was een vriendin van haar óók met hem aan het daten. Twee verschillende vrouwen, dus.

Chey gelooft ook niet dat Denzel intussen veranderd is. “Hij heeft gezegd dat hij mij leuk vond. En ondertussen ook tegen Aleksandra gezegd dat hij bij haar bleef”, klinkt het.

