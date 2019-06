Yellow Tigers niet opgewassen tegen Brazilië

De Yellow Tigers (FIVB-19) hebben vandaag in Ankara niet voor een nieuwe stunt kunnen zorgen in de Women’s Nations League Volley. Brazilië bleek een maatje te groot. De nummer vier van de wereld, leider in de Nations League, won met 3-0. Alleen in de eerste set hielden de Belgen gelijke tred: 25-23, 25-15, 25-18. Coach Gert Vande Broek startte in de Turkse hoofdstad met Britt Herbots, Kaja Grobelna, Marlies Janssens, Celine Van Gestel, Dominika Sobolska, Ilka Van de Vyver en libero’s Jodie Guilliams. Anna Valkenborg, Manon Stragier, Jutta van De Vyver, Karolina Golliat en Silke Van Avermaet vielen in. Na zeven zeges en evenveel nederlagen zijn de de Belgen achtste op zestien landen. Morgen nemen ze het nog op tegen Italië (FIVB-8), maar een plaats bij de top zes, die de eindronde in het Chinese Nanjing speelt, zit er niet meer in.

bron: Belga