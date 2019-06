“Verplicht drugtest bij politiecontrole”

Bij iedere politiecontrole zou er een drugtest moeten gebeuren. Dat zegt procureur des Konings Filiep Jodts, zo schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws. In ons land rijdt 7 procent van alle automobilisten wel eens onder invloed van drugs, bij jongeren is dat zelfs 13 procent, zo blijkt uit een internationale enquête over verkeersveiligheid.

Drugsgebruik in het verkeer is bovendien een probleem dat steeds groter wordt. Het aantal bestuurders dat betrapt werd, is in acht jaar tijd meer dan verdrievoudigd tot bijna 7.500 vorig jaar. “Maar dat is nog altijd een onderschatting. (…) Eigenlijk zou de politie verplicht bij iedere controle een drugstest moeten uitvoeren”, zegt Jodts. Hij pleit ook voor de afschaffing van de checklist die meestal voor een speekseltest nog moet gebeuren. “Die is achterhaald. Als je echt drugs wil opsporen, moet je het zo simpel mogelijk maken.”







bron: Belga