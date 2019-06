Uitgehongerde ijsbeer doolt rond in Siberische stad door inkrimping habitat

Een uithongerde vrouwelijke ijsbeer is de afgelopen dagen waargenomen in de Siberische stad Norilsk. Volgens deskundigen komt dat door de inkrimping van haar natuurlijke habitat als gevolg van klimaatverandering. Bang en fel vermagerd, haar poten gekoekt in de modder, is de beer op zoek naar voedsel in de Siberische stad ver van haar natuurlijke habitat. Dat blijkt uit foto’s die werden gepost op sociale media. Uitgestrekte poolgebieden die van oudsher de natuurlijke jachtgebieden vormen voor de ijsberen, zijn door de relatief hoge temperaturen in de regio sterk afgenomen, zeggen de experts. “De vermindering van de ijslaag leidt tot een verandering in het voedingspatroon van de dieren”, aldus Dmitri Gorsjkov, een biodiversiteitsdeskundige bij de natuurbehoudsorganisatie WWF-Rusland. “Niet in staat om op zeehonden te jagen, worden de beren “gedwongen om honderden kilometers te lopen op zoek naar voedsel dat ze meestal wel vinden in de buurt van menselijke nederzettingen”, schreef Gorsjkov in een reactie op e-mail.

De autoriteiten in Norilsk, gelegen op meer dan 2.000 kilometer ten noordoosten van Moskou, zegden dat de vrouwelijke beer al meerdere dagen op de dool is in de stad. Niemand mag dichter dan 30 meter van de beer komen tot dierenspecialisten haar toestand hebben beoordeeld, meldt het staatspersbureau RIA Novosti. Op basis van die beoordeling, “zullen we besluiten om haar te vervoeren naar een plaats in haar natuurlijke habitat of een dierentuin in Krasnojarsk”, zei Aleksandr Korobkin van het stadsbestuur. Norilsk, de noordelijkste stad ter wereld, is ook een van de zwaarst vervuilde met nikkelmijnen en smelterijen in de buurt.







bron: Belga