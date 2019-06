Taxicheques en lease-subsidies moeten overgang naar Gentse LEZ verzachten

In Gent belooft het stadsbestuur compensaties voor inwoners die vanaf 2020 met hun vervuilende auto de Lage Emissie Zone (LEZ) niet meer mogen inrijden. Wie zijn auto wegdoet, krijgt 500 euro ‘mobiliteitsbudget’. Arme gezinnen maken ook aanspraak op 100 taxicheques en wie met 6.000 euro een elektrische deelauto wil aanschaffen, kan die voortaan ook leasen. Gentenaars die hun auto wegdoen en de nummerplaat inleveren, kunnen vanaf 1 oktober 2019 een subsidie tot 500 euro aanvragen voor de aankoop van een gewone of elektrische (brom)fiets of speed pedelec. Ook het abonnement van een autodeelorganisatie of het openbaar vervoer komt in aanmerking voor de compensatie. Arme gezinnen kunnen ook aanspraak maken op een verhoogde slooppremie.

Gentenaars die een elektrische of CNG-deelwagen overwegen om met andere Gentenaren te delen, kregen voorheen al een subsidie tot 6.000 euro voor de aankoop, maar dat bedrag kunnen ze voortaan ook inzetten om de wagen in kwestie te leasen.







Ander knelpunt bij de invoering van de LEZ is de toegang voor marktkramers, die met omgebouwde vrachtwagens het stadscentrum inrijden. Die investering wordt vaak over lange termijn afgeschreven en de motor is vaak verouderd.

Het stadsbestuur komt marktkramers die een LEZ-conform marktvoertuig willen aankopen tegemoet met een subsidie tot 10.000 euro. Dat bedrag kan ook gebruikt worden om de motor van het bestaande marktvoertuig te vervangen. Een bijkomende subsidie tot 5.000 euro kan aangevraagd worden om het verkoopgedeelte van het marktvoertuig in te richten.

Schepen van Economie en Handel Sofie Bracke verlaagt ook de standgelden voor marktkramers in 2020 (25 procent) en 2021 (15 procent). “Zo willen we marktkramers ertoe aanzetten om te investeren in een LEZ-conform voertuig”, zegt Bracke. De Gentse LEZ gaat van start op 1 januari 2020.

bron: Belga