Seoel stuurt 50.000 ton rijst naar Noord-Korea

Zuid-Korea heeft vandaag aangekondigd dat het via het Wereldvoedselprogramma “onverwijld” 50.000 ton rijst naar Noord-Korea stuurt om het land te helpen bij een voedseltekort. Het is de eerste keer sinds 2010 dat Seoel voedselhulp levert aan Noord-Korea, dat regelmatig met voedselschaarste kampt. “De regering kan het tragische lot van de Noord-Koreanen niet negeren”, verklaarde het ministerie van Eenmaking in Seoel, dat met de relaties tussen de twee Korea’s belast is. Het Wereldvoedselprogramma en Pyongyang zullen overleggen over de verdeling van de hulp, onder controle van het agentschap van de Verenigde Naties, preciseerde de Zuid-Koreaanse minister van Eenmaking, Kim Yeon-chul.

Het is de eerste voedselhulp in negen jaar die Seoel opstuurt. In 2010 kreeg Noord-Korea 5.000 ton rijst. Volgens recente schattingen van de VN lijden meer dan 10 miljoen Noord-Koreanen (40 procent van de bevolking) onder ernstige voedseltekorten. In mei meldden de Noord-Koreaanse staatsmedia dat het land de ergste droogte in meer dan een eeuw meemaakte.







Bron: Belga