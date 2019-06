Saoedi-Arabie verwerpt VN-rapport over verantwoordelijkheid kroonprins

Saoedi-Arabië heeft de oproep van een mensenrechtendeskundige van de Verenigde Naties om een onderzoek naar kroonprins Mohammed bin Salman te voeren in verband met de moord op de dissidente journalist Jamal Khashoggi, van de hand gewezen en gezegd dat op de rechtspraak van het koninkrijk in deze zaak niet af te dingen viel. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir zei dat het rapport van VN-rapporteur Agnes Callamard “flagrante contradicties” en uit de lucht gegrepen beweringen bevatte. “We verwerpen elke poging om aan het leiderschap van het koninkrijk te raken”, zei al-Jubeir op Twitter. Alleen het Saoedische gerecht, dat volledig onafhankelijk werkt, is bevoegd in deze zaak, zo liet hij verstaan.

Callamard had eerder gezegd dat er een onderzoek tegen Mohammed bin Salman zou moeten komen in verband met de moord op Khashoggi. Er zijn geloofwaardige aanwijzingen van een mogelijke persoonlijke verantwoordelijkheid van de kroonprins en andere hoge vertegenwoordigers van Saoedi-Arabië, schreef de speciale rapporteur van de VN voor buitengerechtelijke executies in haar rapport voor de VN-Mensenrechtenraad in Genève.







bron: Belga