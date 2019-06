Roemeense ex-premier Ciolos fractieleider voor Europese liberalen

Dacian Ciolos, voormalig premier van Roemenië en gewezen Europees Commissaris van Landbouw, is vandaag aangeduid als nieuwe fractieleider voor de liberalen in het Europees Parlement. Ciolos zal de Renew Europe-fractie in het Europese halfrond aanvoeren. Renew Europe, de nieuwe fractie in het Europees Parlement die de liberalen van ALDE en de verkozenen uit de beweging van de Franse president Emmanuel Macron bundelt, heeft dus haar fractieleider. De Roemeen Dacian Ciolos volgt de Belg Guy Verhofstadt op die de voorbije jaren de liberale ALDE-fractie heeft geleid.

Renew Europe is de derde grootste fractie in het Europees Parlement na de Europese Volkspartij (EVP) en de socialisten en sociaaldemocraten (S&D).







bron: Belga