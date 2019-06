Rechtszaak start in maart 2020

De rechtszaak over het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines start in maart 2020 in Nederland. Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft dat vandaag laten weten aan de nabestaanden. Er zullen vier mensen vervolgd worden voor het neerhalen van vlucht MH17. Ze worden verdacht van moord. Onder de verdachten is Igor Girkin, de rebellencommandant in het oosten van Oekraïne.

Het proces moet op 9 maart volgend jaar beginnen.







Het internationale onderzoeksteam JIT komt vandaag om 13 uur met meer informatie. De nabestaanden van de slachtoffers hebben alvast een presentatie van het JIT gekregen. Ze werden bij het verlaten van het pand in Nieuwegein meteen door journalisten bevraagd.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 geraakt door een Buk-raket en stortte neer in Oekraïne, op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Alle 298 inzittenden, onder wie meer dan 190 Nederlanders en vier Belgen, kwamen om.

Bron: Belga