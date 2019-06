Oppositie in Venezuela plant manifestaties tijdens bezoek van Bachelet

De oppositie in Venezuela heeft opgeroepen tot anti-regeringsmanifestaties volgende vrijdag, wanneer de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties Michelle Bachelet het land zal bezoeken. Dat heeft de krant El Nacional woensdag gemeld.

Bachelet is woensdag geland voor een driedaags bezoek aan Venezuela. Oppositieleider Juan Guaido heeft opgeroepen om dan massaal op straat te komen. Zowel studentenverenigingen als ngo’s hebben ook opgeroepen tot betogingen vrijdag. Ze willen “de crisis zichtbaar maken en hun rechten opeisen”, aldus Guaido in een tweet woensdag. Guaido zei dat hij Bachelet vrijdag ook zal ontmoeten.

Bachelet is de voormalige president van Chili. Ze zal als VN-mensenrechtencommissaris ook gesprekken voeren met president Nicolas Maduro, die onder druk staat van de oppositie om ontslag te nemen. De oppositie die de steun heeft van de VS.

Bachelet is ook van plan om ontmoetingen te hebben met slachtoffers van mensenrechtenschendingen en hun families, naast vertegenwoordigers van de civiele samenleving, zakenlui en religieuze leiders.

