Noodweer – Kritieke fase voorbij in Kalmthout, ook in Kapellen even rampenplan afgekondigd

In het noorden van de provincie Antwerpen lijkt het regenweer voorlopig voorbij, na een avond van ernstige wateroverlast. Niet alleen in Kalmthout, maar ook in het nabije Kapellen werd de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd. De kritieke fase is nu wel overal voorbij, klinkt het. In Kapellen was de wateroverlast onder meer groot in deelgemeente Putte bij de Nederlandse grens. De federale politie sloot er zelfs een tijdje de landsgrens. De brandweer kreeg tientallen oproepen over ondergelopen straten en kelders. De gemeentelijke fase van het rampenplan was er enkele uren van kracht. Op de meeste plaatsen zijn de plassen en het water ondertussen grotendeels weggetrokken.

In Kalmthout blijft de gemeentelijke fase van het rampenplan wel nog actief, al is de kritieke fase ook daar voorbij. De hulpdiensten blijven in grote getale op het terrein en aan automobilisten wordt gevraagd verplaatsingen te vermijden in de ondergelopen straten.

Wuustwezel werd vooral in deelgemeente Gooreind getroffen, met onder meer een ontruiming van palliatief verpleegtehuis Coda tot gevolg. Ook in Stabroek werden enkele straten die blank stonden uit veiligheidsoverwegingen afgesloten.

