Jonge Duivels gaan in het slot onderuit tegen Spanje

De Jonge Duivels hebben vanavond op de tweede speeldag van het EK voetbal onder 21 jaar een late nederlaag geleden tegen Spanje. De Spaanse beloften wonnen in het MAPEI Stadium in Reggio Emilia met 2-1 door een goal van invaller Pablo Fornals een minuut voor tijd. Door de nederlaag kunnen de Belgische beloften later op de avond zeker zijn van uitschakeling bij een gelijkspel tussen Polen en Italië of een Italiaanse zege. Bij een Poolse zege blijft er een waterkansje op kwalificatie. In tegenstelling tot de partij van zondag tegen Polen (3-2 verlies) was het de Jonge Duivels tegen Spanje duidelijk niet te doen om het balbezit. ‘La Rojita’ monopoliseerde de bal van bij de aftrap, terwijl de Belgen weken en hoopten op ruimte in de rug van hun Spaanse leeftijdsgenoten. Die ruimte kwam er wonderwel na vijf minuten. Lukebakio, deze wedstrijd als diepste man uitgespeeld, ging alleen op doelman Sivera af, omspeelde hem en legde de bal keurig in doel. De Brusselaar stond helaas buitenspel bij het vertrekken van de bal en ref Treimanis keurde het doelpunt af.

De Spanjaarden roken bloed en combineerden nauwelijks één minuut later tot in de zestien waar Olmo de bal keurig voorbij De Wolf legde, 1-0. De Belgische beloften kregen nog bijna de 2-0 van Mayoral om de oren. Ze wankelden, maar herpakten zich halfweg de eerste helft. Lukebakio en Mbenza dreigden met op de counter en halfweg de eerste helft stond het plots 1-1. Op een hoekschop knikte Cools terug tot bij Bornauw, die de bal – via het been van Soler – tegen de netten frommelde. Voor Bornauw was het zijn eerste goal bij de U21.







Na de gelijkmaker nam Spanje het initiatief opnieuw over. Spelverdeler Ceballos trapte eerst op de paal om nauwelijks een minuut later een sterke De Wolf nog eens te testen. Een afstandschot van de bedrijvige Olmo (ruim naast) besloot de eerste periode.

Spanje begon de tweede helft potig met twee gele kaarten en twee kansjes voor invaller Fornals. ‘La Roijta’ voerde de druk op en Ceballos trapte een vrijschop tegen de onderkant van de lat. De vrije trap kwam er na hands van Faes, die hierdoor het laatste groepsduel tegen Italië aan zich voorbij moet laten gaan. Doelman De Wolf stond in doel met momenten in een waar schietkraam, maar hield zich kranig recht. Ook nieuwe pogingen van Fornals en Ceballos gingen niet binnen.

Aan Belgische zijde was het lang wachten op aanvallend initiatief. Een geblokt schot van de ingevallen Amuzu was de eerste kans na ruim twintig minuten spelen in de tweede helft. Maar nadien kwamen de mogelijkheden er plots wel. De eveneens ingevallen Leya Iseka miste finaal zijn controle bij een scherpe counter en ook Cobbaut en Schrijvers misten nog grote kansen.

Net op het moment dat een draw vast leek te liggen, forceerden de Spanjaarden alsnog de beslissing. Fornals kreeg te veel ruimte en schoot van net buiten de zestien hard de 2-1 voorbij De Wolf. De Belgen kregen nadien nog een vrijschop, maar Schrijvers mikte de laatste Belgische kans hoog over.

bron: Belga