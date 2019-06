Infrabel voert campagne met spoorlopers in “Thuis”

Drie jongeren die dronken een gesloten overweg oversteken, net wanneer er een trein op volle snelheid aankomt: de Eén-soap “Thuis” eindigde vanavond met een cliffhanger van jewelste. Het spoorlopen werd in het scenario opgenomen in samenwerking met spoornetbeheerder Infrabel, die al jarenlang strijd voert tegen het fenomeen. Het tv-incident vormt meteen het startschot van een grootscheepse campagne. “De kans om meer dan 1,2 miljoen kijkers te wijzen op de desastreuze gevolgen van roekeloos gedrag op de sporen is een unieke gelegenheid die we met beide handen hebben gegrepen”, stelt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken.

Want spoorlopen blijft een hardnekkig fenomeen. In de eerste vijf maanden van dit jaar waren er 353 officiële meldingen, 11 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Er vielen ook één dode en drie gewonden. Er waren voorts al 21 ongevallen aan overwegen, bijna een kwart meer dan een jaar eerder, met vier doden tot gevolg.







Infrabel lanceert naar aanleiding van de gebeurtenissen in “Thuis” een “ongeziene golf van sensibilisering”. Jeroom Slagboom maakt zijn opwachting, “Thuis”-acteurs zullen veiligheidsboodschappen verspreiden op sociale media, er wordt een virtual reality-ervaring gecreëerd met scenes uit de aflevering, tijdens de Ketnet-zomertour worden de allerjongsten gesensibiliseerd …

In het najaar volgt de volgende stap: repressie. De lokale en federale politie en de veiligheidsagenten van Securail (NMBS) zullen dan zwaar inzetten op controles op spoorlopen op de gekende hotspots. “Wie niet horen wil, zal het voelen in zijn portefeuille”, luidt de redenering.

Het spoorloop-incident in “Thuis” draait rond de jongeren Joren, Stan en Boris. Zij hebben gespijbeld en hangen dronken rond in de buurt van de sporen. Wanneer ze worden gevonden door Bill (de vader van Joren) en Frank, snellen Stan en Boris nog snel de sporen over terwijl de slagboom naar omlaag gaat. Joren struikelt echter en valt op de sporen. Bill rent naar zijn zoon, terwijl de trein eraan komt…

Of de trein uiteindelijk iemand aanreed en wie dat dan zou zijn, wordt in de aflevering van morgen duidelijk. De komende dagen zal er in de soap ook aandacht zijn voor de financiële, juridische en administratieve gevolgen van de gebeurtenissen. De opnames vonden in het voorjaar in het grootste geheim plaats in Jemeppe-sur-Sambre, in de provincie Namen.

