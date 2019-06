Europese fractie N-VA heet Spaanse Vox officieel welkom

De Spaanse uiterst rechtse partij Vox, een fervente verdediger van de unitaire staat Spanje, is vandaag officieel toegetreden tot de ECR, de conservatieve en eurokritische fractie in het Europees Parlement waar ook de N-VA deel van uitmaakt. Protest van Geert Bourgeois kon de aansluiting niet meer tegenhouden. Dinsdagavond koos de partijraad van N-VA ervoor om ook de komende vijf jaar lid te blijven van de ECR. Een beslissing die wenkbrauwen deed fronsen, want de fractie wordt gedomineerd door de Poolse conservatieve rechtse regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid), maar telt bijvoorbeeld ook Forum voor Democratie in de rangen, de partij van de Nederlander Thierry Baudet, die voor een Nexit is.

Vandaag hield de ECR-fractie haar installatievergadering, waarmee ze zichzelf op de kaart zet voor de legislatuur die volgende maand officieel van start gaat. Zoals verwacht werd het licht op groen gezet voor de toetreding van de drie Europarlementsleden van het Spaanse Vox. Omdat die partij zich allesbehalve begripvol opstelt ten aanzien van Catalaanse en andere regionalistische aspiraties in Spanje, is de N-VA het fundamenteel oneens met de politieke lijn van Vox.







Tijdens de installatievergadering heeft uittredend Vlaams minister-president Geert Bourgeois, die zich vanaf 2 juli Europees Parlementslid mag noemen, het verzet van de N-VA tegen de aansluiting van Vox nogmaals kenbaar gemaakt. De fractie nam naar verluidt “akte” van Bourgeois’ tussenkomst, maar die kon de toetreding van Vox niet tegenhouden. De goedkeuring gebeurde niet met een stemming, maar aan de hand van applaus. Volgens N-VA-bronnen was dat applaus “niet overdonderend”, maar was de meerderheid wel groot genoeg om Vox officieel welkom te heten.

bron: Belga