EK U21 (m) – Doelpuntenmaker Bornauw: “Er zat een gelijkspel en ook meer in”

Na een plek op de bank in de openingsmatch tegen Polen kreeg Sebastiaan Bornauw woensdag van bondscoach Johan Walem opnieuw een basisplaats tegen Spanje, centraal achterin naast Wout Faes. De Anderlecht-verdediger scoorde de Belgische goal, maar na afloop was er vooral veel ontgoocheling. “Ik denk dat Spanje wel de betere ploeg was”, gaf Bornauw toe na de wedstrijd. “We hebben lang de 1-1 kunnen vasthouden. Zij hadden het balbezit, maar wij hebben op de tegenaanval ook onze kansen gehad. Het is heel jammer dat die tweede goal van de Spanjaarden zo laat valt, net voor het einde van de wedstrijd. Het is een topploeg, met veel grote voetballers, maar toch zat er veel meer in vandaag. We hebben goed gespeeld en verdienden niet te verliezen. Een gelijkspel had gekund, en zelfs meer. Ik ben enorm teleurgesteld.”

Er rest de Jonge Duivels zaterdagavond nog een overbodig duel tegen Italië. Maar zo zag Bornauw dat zelf niet. “Ik wil die match nog winnen. De hele groep zal dat willen. We willen nog eens laten zien wat we waard zijn.”

bron: Belga