Brussel Bad-vervanger Hello Summer is speerpunt van de Brusselse zomerevenementen

De stad Brussel grijpt het sabbatjaar van Brussel Bad aan om met Hello Summer vier Brusselse wijken gedurende vier weekends van 25 juli tot en met 25 augustus onder te dompelen in het zomergevoel. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en zijn schepenen Delphine Houba (PS) en Benoit Hellings (Ecolo-Groen) stelden vandaag het volledige zomerprogramma van Brussel-stad voor. Het recept van Hello Summer is hetzelfde als dat van Brussel Bad: ruimte voor ontspanning bieden in het midden van de stad. De vier plaatsen waar het nieuwe zomerevenement doorgaat zijn het Congresplein in de adminstratieve wijk (25 juli tot zondag 4 augustus), dan op het Ambiorix-square in de Europese wijk (van 8 augustus tot 11 augustus), vervolgens op het Peter Benoitplein in Neder-Over-Heembeek (van 15 augustus tot 18 augustus) en tot slot op de Leopoldsquare in Laken (van 22 augustus tot 25 augustus).

Op elke locatie zal er een uitgebreide ontspanningszone en kidszone zijn, maar in en rond die zones gebeurt er heel wat. Doorheen het weekend zijn er danslessen van hip hop tot capoeira en elke zaterdag is er ook een openluchtcinema van Cinema Galeries. De concerten mogen ook niet ontbreken en die weerspiegelen de verscheidenheid van de huidige Brusselse muziekscène. Tot slot staan er ook heel wat sportactiviteiten op het programma zoals yoga, klimmen, Crossfit, initiaties gevechtssporten en een beachvolleybaltornooi. De sportvelden kunnen bovendien gehuurd worden voor een symbolische euro.







bron: Belga