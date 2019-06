Brandweermannen stoken vuur voor kabinet van bevoegd staatsecretaris Jodogne

De Brusselse brandweermannen houden na een wandeling op de kleine Brusselse ring halt aan het kabinet van bevoegd staatsecretaris Cécile Jodogne, waar de onderhandelingen over hun loon plaatsvinden. De brandweermannen steken er op straat houten paletten in brand om hun onvrede te uiten. Met hun protestmars doorheen de Brusselse straten veroorzaakten de brandweermannen heel wat verkeershinder in het centrum van de hoofdstad. Verschillende tunnels werden afgesloten wanneer de brandweermannen de kruispunten aan de Naamsepoort, Troon en Kunst-Wet passeerden. De brandweermannen hielden ook nog een minuut stilte aan Maalbeek voor de slachtoffers van de aanslag in het metrostation in maart 2016 en om de politici te herinneren aan de rol die ze gespeeld hebben tijdens deze crisis.

Omstreeks 13.00 uur kwam de groep van enkele honderden brandweermannen aan bij het kabinet van bevoegd Brussels staatssecretaris Jodogne. Daar haalden ze houten paletten boven en haalden ze ook houten verkiezingspanelen neer om dan op straat drie torens in brand te steken. Ondertussen bleven ook de vele voetzoekers luid weerklinken.







bron: Belga