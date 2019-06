Alison Van Uytvanck strandt in tweede ronde

Alison Van Uytvanck (WTA 57) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Spaanse Mallorca (gras/250.000 dollar). De Grimbergse verloor in de tweede ronde van de Chinese Yafan Wang (WTA 58). Het werd 7-6 (7/3) en 6-3 na 1 uur en 44 minuten. Om door te stoten naar de halve finales, moet Wang voorbij de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 47) of het Letse tweede reekshoofd Anastasija Sevastova (WTA 12). Later op de dag komt ook Elise Mertens (WTA 21) in actie in de tweede ronde. Zij neemt het op tegen de Australische Samantha Stosur (WTA 115).

bron: Belga