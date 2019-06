VIDEO. Minister van Volksgezondheid valt flauw tijdens vragenuurtje

De Britse onderminister voor Volksgezondheid Nicola Blackwood is maandag van haar stokje gegaan tijdens een zitting. Ze lijdt aan een zeldzame aandoening.

Barones Blackwood werd maandag in het Britse Lagerhuis gevraagd naar meer informatie over de uitbraak van de listeriabacterie, die in Engelse ziekenhuizen inmiddels aan vijf mensen het leven heeft gekost.







Tijdens haar uitleg viel ze plots over haar woorden en deelde ze mee dat ze ging flauwvallen, wat ook gebeurde. Haar collega’s kwamen haar snel te hulp en na een onderbreking van tien minuten en een glas water, kon ze haar speech verderzetten.

Gewrichtsproblemen

De 39-jarige Blackwood lijdt aan het Syndroom van Ehlers-Danlos, een zeldzame aandoening waarbij het bindweefsel minder steun geeft aan de huid en de bloedvaten dan gewoonlijk. Daardoor kunnen patiënten last hebben van onder meer een rekbare huid en gewrichtsproblemen. De erfelijke aandoening is ongeneeslijk.