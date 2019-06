Uitgehongerde poolbeer aangetroffen op ruim 800 km van zijn habitat

Een uitgehongerde poolbeer is in de buitenwijken van de industriestad Norilsk opgedoken. Het arme beest was op zoek naar eten in afvalcontainers, op meer dan 800 kilometer van zijn natuurlijke habitat, zo hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld.

De beelden van het uitgeputte dier deden in Rusland de ronde op de sociale media. De ijsbeer werd voor het eerst zondagavond gezien in de industriezone van Talmakh, ten noordoosten van Norilsk, preciseerde een hoge milieufunctionaris, Alexandre Korobkine.







“Hij zwerft nog rond in de omgeving van een fabriek, onder controle van de politie en de hulpdiensten die voor zijn veiligheid en die van de inwoners instaan”, zei de functionaris.

Een ploeg van specialisten is nu onderweg om het dier te onderzoeken en over zijn lot te beslissen.

Steeds frequenter voorkomend verschijnsel

Poolberen op zoek naar eten worden steeds vaker gezien in het noorden van Rusland. Door de klimaatverandering en het smeltende ijs naarmate hun habitat en voedsel erop achteruitgaan door

Het gebeurt echter zelden dat de inwoners van Norilsk een witte beer zien op honderden kilometers van het pakijs. Ze worden als een bedreigde diersoort beschouwd en de jacht op poolberen is verboden in Rusland.