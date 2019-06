Scooterdeeldienst Felyx maakt vandaag zijn intrede in Brussel

De Nederlandse scooterdeeldienst Felyx is vanaf vandaag ook beschikbaar in onze hoofdstad. Na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waagt het bedrijf zich zo voor de eerste keer op internationaal terrein. De elektrische scooters werken op een gelijkaardige manier als deelautodiensten en gebruikers zullen de voertuigen dan ook via de app reserveren en ontgrendelen.

Elektrische steps zijn ondertussen een bekend zicht in grootsteden, maar het aanbod aan elektrische scooters beperkte zich tot op heden tot die van Scooty. Vanaf vandaag komt daar dus verandering in.

Praktisch







Het aanbod aan alternatieve vervoersmiddelen in Brussel was al groot. Van fietsen over elektrische steps tot deelauto’s: de keuze is enorm. Felyx wil andere vervoersmiddelen niet vervangen, maar juist complementair en meer keuzemogelijkheid bieden aan de consument. Vandaag zijn al 200 scooters beschikbaar en over een maand zouden dat er 614 moeten zijn. Die worden verspreid over een werkgebied van 30 vierkante kilometer, zodat gebruikers nooit ver moeten wandelen om er een te vinden.

Elke scooter bevat twee helmen, zodat je makkelijk en veilig met z’n tweeën door de stad kan cruisen. Leuk detail is ook dat die hoofddeksels telkens wanneer de batterij leeg is, worden gedesinfecteerd. Aanmeldkosten zijn er niet, de consument betaalt enkel 0,26 euro per minuut. Wie zich aanmeldt voor 31 juli, kan gedurende twee weken bovendien gratis gebruikmaken van de dienst. Belangrijk is wel dat je in het bezit bent van een geldig rijbewijs, dat je ook moet uploaden in de app. Wil je zelf gebruikmaken van de scooters, dan dien je er wel rekening mee te houden dat die van 1 uur ’s nachts tot 6 uur ’s ochtends niet gebruikt kunnen worden. Zo wil Felyx de kansen op rijden onder invloed zo veel mogelijk beperken.

Groene scooters

De groene kleur van de e-scooters is niet alleen esthetisch, maar verwijst ook naar hun duurzame karakter. Ze rijden volledig op groene energie. Daardoor bespaarde het bedrijf sinds augustus 2017 maar liefst 193 ton aan CO2. De batterijen gaan minimaal 80 tot 100 kilometer mee. Zijn ze leeg, dan komt een team van lokale uitzendkrachten ’s nachts de batterijen vervangen met een elektrisch busje. Door het inzetten van een lokaal team van tien mensen en door samen te werken met lokale bedrijven wil het bedrijf ook een directe bijdrage leveren aan de Brusselse werkgelegenheid.

In vergelijking met de deelsteps hanteert Felyx een strenger beleid. Net zoals bij deelauto’s kan het bedrijf exact nagaan wie als laatste de scooter heeft gebruikt, waardoor het mogelijk is om boetes rechtstreeks door te spelen aan klanten wanneer die zich bijvoorbeeld op de stoep parkeren. Bovendien is het niet mogelijk om de scooter te vergrendelen in gebieden waar parkeren verboden is. Gaat een klant drie keer in de fout, dan kan hij of zij geen scooter meer huren.

Voor meer info en om de app te downloaden kan je terecht op de website.