Pornosites gaan offline in steun van protest in Hongkong

Twee populaire pornosites met veel bezoekers uit Hongkong hebben hun activiteiten tijdelijk stilgelegd. In de plaats verscheen een steunbetuiging voor de straatprotesten in de stad tegen een omstreden uitleveringsverdrag met China. Die acties brachten onlangs nog meer dan een miljoen mensen op de been.

De actievoerders in Hongkong voeren nu al enkele weken ononderbroken actie tegen een nieuwe wet waarvan ze vrezen dat China ze zal gebruiken om meer invloed in de stad te verwerven. Onlangs kregen actievoerders steun uit onverwachte hoek. Twee pornosites die heel populair zijn in de regio hebben hun activiteiten vorige week even stilgelegd. In plaats van de video’s kregen bezoekers een boodschap te zien waarin opgeroepen werd om op straat te komen.

“Zelfs een varken gilt voor het gedood wordt”







De site die startte met het protest was ThisAV. In aanloop naar de grote betogingen van 9 juni stond er op de startpagina te lezen dat bezoekers moesten deelnemen aan de protesten “in plaats van zich thuis af te trekken”. “We weten dat we iets moeten doen, of we nu slagen of niet. Zelfs een varken gilt voor het gedood wordt. Moeten wij stil blijven terwijl ze ons doden?”

AV01, een andere pornosite, volgde als snel het voorbeeld van ThisAV. In een boodschap riep de website op om klachten te richten aan het parlement van Hongkong. “Wil je de rest van je leven over je schouder blijven kijken?”, stond er verder te lezen. “Er zal geen veilige plek meer zijn. De overheid heeft gefaald, het systeem heeft gefaald, onze samenleving heeft gefaald. Wil je nu ook jezelf teleurstellen?”

Goedkeuring wet nog niet van de baan

De stad Hongkong is speciale administratieve regio binnen China en is in theorie op veel vlakken onafhankelijk. De protesten richten zich tegen een wet die het mogelijk zou maken voor China om verdachten over te brengen naar het vasteland om daar berecht te worden. De actievoerders vrezen dat de volksrepubliek dat zal gebruiken om meer invloed in Hongkong te hebben. Op 9 juni kwamen meer dan een miljoen op straat om voor de afschaffing van het voorstel te pleiten De goedkeuring van de wet is door de protesten tijdelijk opgeschort, maar de maatregel ligt nog niet in de prullenbak.