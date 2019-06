Nieuwe Netflix-film met Jennifer Aniston vestigt record

Jennifer Aniston en Adam Sandler hebben een nieuw kassasucces te pakken. Hun Netflix-film ‘Murder Mystery’ heeft in de eerste drie dagen na de lancering al meer dan 30 miljoen kijkers gelokt. Op Twitter bevestigde de streamingdienst dat dat goed is voor een nieuw record.

De nieuwe film van Jennifer Aniston en Adam Sandler heeft er een succesvol openingsweekend opzitten. ‘Murder Mystery’ werd in de Verenigde Staten en Canada door 13,3 miljoen accounts opgevraagd. In de rest van de wereld liep dat getal zelfs op tot 17,4 miljoen. Met in totaal bijna 31 miljoen kijkers in de eerste drie dagen vestigt de film meteen een nieuw Netflix-kijkcijferrecord. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt op Twitter.







Het streamingbedrijf verwacht dat de komedie op weg is om het record van Sandra Bullocks kaskraker ‘Bird Box’ te breken. Die prent werd in december door 45 miljoen abonnees opgevraagd in 7 dagen tijd.

(Lees verder onder de tweet.)

🚨ADAM SANDLER AND JENNIFER ANISTON BREAKING NEWS ALERT🚨 30,869,863 accounts watched Murder Mystery in its first 3 days – the biggest opening weekend ever for a Netflix Film. 13,374,914 accounts in the US and Canada, and 17,494,949 more worldwide. — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) June 18, 2019

Adam Sandler

‘Murder Mystery’ vertelt het verhaal van een politieagent uit New York die met zijn vrouw naar Europa trekt om hun huwelijk nieuw leven in te blazen. Daar worden ze beschuldigd van de dood van een excentrieke miljardair. De film kadert in een overeenkomst die acteur Adam Sandler sloot met Netflix. In 2013 tekende hij een contract voor vier films waaruit onder meer ‘The Do-Over’ en ‘The Ridiculous 6’ voortkwamen. Twee jaar geleden kwam hij met de steamingdienst overeen om nog eens evenveel films te produceren. Zo maakte hij naast ‘Murder Mystery’ ook nog de komedie ‘The Week Of’.