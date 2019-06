Elton John krijgt hoogste Franse onderscheiding

Elton John wordt vrijdag in de bloemetjes gezet door de Franse president Emmanuel Macron. De zanger wordt voor zijn diensten aan de muziekindustrie gedecoreerd in de Nationale orde van het Legioen van Eer. Dat is de belangrijkste en meest prestigieuze onderscheiding die je in Frankrijk kan krijgen.

Het zijn drukke dagen voor superster Elton John. Na het overdonderende succes van zijn biopic ‘Rocket Man’ in Cannes, mag de zanger opnieuw terugkeren naar Frankrijk. Ditmaal heeft hij het genoegen het Legioen van Eer (Légion d’honneur) op het Elysée te ontvangen. President Emmanuel Macron zal die vrijdag toekennen om 18.00 uur, net voor het Franse muziekfestival Feest van de Muziek van start gaat op de binnenplaats van het presidentieel paleis.

LGBTQ+







Het Elysée prijst de ‘Your Song’-zanger als “één van de grootste poprock artiesten sinds de jaren zeventig”. Daarnaast heeft het paleis veel lof voor de pianokunsten van de Brit: “Hij is een virtuoos, een genie wat betreft melodie en een echte showman.” Ook zijn moedeloze inzet voor de LGBTQ+-gemeenschap en zijn engagement ten behoeve van aidspatiënten worden bewierookt. “Hij is een van de eerste homo-artiesten die de moed heeft gehad dit te zeggen, en die in de media het woord voert namens de homogemeenschap”, aldus het Elysée.