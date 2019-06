Dina Tersago slachtoffer van fake news

Er doet momenteel fake news de ronde over presentatrice Dina Tersago. Dat kondigde ze zelf aan op sociale media.

‘Boer zkt Vrouw’-presentatrice Dina Tersago heeft op Instagram en Facebook gewaarschuwd voor fake news over haar dat rondgaat. In de artikels wordt beweerd dat de 40-jarige moeder van twee zou stoppen als presentatrice van ‘Boer zkt Vrouw’. Dat klopt dus niet. “Er gaat momenteel fake news over mij de ronde dat ik zou stoppen met ‘Boer zkt. Vrouw’. Dat is NIET waar. Mijn naam wordt in deze artikels onrechtmatig gebruikt om producten te promoten waar ik NIET achter sta en nooit toestemming voor heb gegeven. Laat jullie hierdoor niet misleiden, alsjeblief! En als jullie een vals bericht tegenkomen, gelieve dan te rapporteren. Nog steeds jullie Boer Zkt Vrouw presentatrice Dina”, klinkt het op Instagram en Facebook.

Vaak fake news over bv’s







De laatste maanden wordt er heel wat fake news verspreid over bekende Vlamingen. Zo werd eerder onder meer beweerd dat An Lemmens ontslagen zou zijn bij ‘The Voice’ en dat Evi Hanssen aan de deur gezet zou zijn door de Nederlandse omroep NPO 1 omdat ze andere schoonheidsproducten gebruikte dan diegene die de omroep voorstelde.