Deze zomer kan je gratis naar de film op het dak van de Moulin Rouge

Oh, Paris. De stad van de liefde doet ons meteen denken aan romantische diners, gezellige wijnbars, de Eiffeltoren en uiteraard de Moulin Rouge. Het beroemde cabaret schittert zowel in de legendarische film van Baz Luhrmann als op menig toeristenkiekje. Deze zomer kan je er niet alleen terecht voor een uitzinnig dansspektakel, maar ook voor een onvergetelijke filmavond.

Een bezoek aan de Moulin Rouge behoort tot het vaste parcours van iedereen die voor het eerst in Parijs is. Maar tenzij je beslist om naar het cabaret te gaan, is er eigenlijk weinig te doen bij de Moulin Rouge. Niet iedereen heeft het geld of de interesse om een dansvoorstelling bij te wonen en mist zo een heuse Parijse bezienswaardigheid.

Bar à Bulles







Wil je al lang een bezoekje brengen aan de Moulin Rouge maar wachtte je nog op de perfecte gelegenheid? Grijp dan deze zomer je kans. Elke woensdagavond van 10 juli tot en met 11 september kan je immers gratis naar de film op het dak van het legendarische bouwwerk, op het terras van Bar à Bulles. Tussen het aanbod zitten uiteraard Franse films, maar ook liefhebbers van onder andere Wes Anderson kunnen er hun hart ophalen. Perfect voor een romantische date of voor een vriendinnenuitstapje. Je kan je telkens een week van tevoren online registreren en op de avond zelf is het mogelijk om je op de wachtlijst te plaatsen. Wij verwachten dat de interesse enorm zal zijn, dus noteer de data alvast in je agenda en wees er op tijd bij.

Het volledige programma kan je hier raadplegen.