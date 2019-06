Van Langenhove blijft aantijgingen ontkennen

Dries Van Langenhove blijft de aantijgingen voor overtredingen van de racismewet, de negationismewet en de wapenwet ontkennen en is ervan overtuigd dat het onderzoek naar die feiten hem zal vrijpleiten. Dat bleek vandaag uit een gesprek van het toekomstige Kamerlid met VTMNIEUWS. Van Langenhove is er ook niet van overtuigd dat er een proces tegen hem zal volgen. Van Langenhove werd gisteren verhoord in het onderzoek naar Schild & Vrienden, de extreemrechtse beweging waarvan hij de oprichter is. Hij werd formeel in verdenking gesteld. Van Langenhove laat in het gesprek met de commerciële omroep uitschijnen dat de timing van zijn verhoor – enkele dagen voor zijn eedaflegging – geen toeval is.

Een van de voorwaarden van zijn vrijlating houdt in dat Dries Van Langenhove niet over het dossier mag communiceren. In het interview beantwoordt hij geen inhoudelijke vragen over het dossier.







bron: Belga