“Schade bij Geraint Thomas lijkt mee te vallen”

De blessures van Geraint Thomas lijken op het eerst gezicht mee te vallen. Dat vertelde ploegleider Gabriel Rasch na afloop aan verschillende media in de Ronde van Zwitserland. “Geraint had een snijwonde boven zijn oog”, zegt hij. “Die bloedde hevig en de dokter besliste daarom dat hij niet verder mocht rijden.” Rasch deed zijn verhaal aan verschillende media in Zwitserland. Cycling Pro Net postte dat interview op hun Youtube-kanaal. “De dokter oordeelde dat het beter was om Geraint naar het ziekenhuis te brengen”, klonk het. “De wonde bloedde hevig. Je weet hoe renners zijn, ze willen altijd verder koersen, Geraint ook, maar het was de dokter die vond dat hij naar het ziekenhuis moest.”

“Voor de rest lijkt hij wel oké. Natuurlijk, we moeten het verdere onderzoek in het ziekenhuis afwachten, maar het lijkt er niet naar uit te zien dat er iets gebroken is. Ik ben geen dokter, maar behalve die wonde aan zijn oog en nog andere schaafwonden, leek hij vrij oké. Hij kon zijn arm en schouder bewegen.”







Komt de Tour in gevaar? “Laat ons eerst het onderzoek in het ziekenhuis afwachten”, eindigde hij. “Maar Geraint lijkt wel in orde. De Tour? Dat zien we wel, na het onderzoek plannen we verder.”

Bron: Belga