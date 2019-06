Ronde van Zwitserland – Verwondingen Geraint Thomas vallen mee, Tour lijkt niet in het gedrang te komen

De verwondingen die Geraint Thomas (Team Ineos) dinsdag opliep bij een zware valpartij in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland (WorldTour) blijken mee te vallen, zo bleek uit onderzoek in het ziekenhuis. De 33-jarige Thomas liep verscheidene schaafwonden op aan de schouder en een snijwonde boven zijn rechteroog. Andere kwetsuren zijn er niet. “Ik kwam bij de val op mijn schouder en mijn gezicht terecht en daardoor was er meteen heel wat bloed. Met hoofdblessures moet je altijd voorzichtig zijn en dus maakten de dokters de juiste beslissing door me uit de koers te halen, terwijl ik wou voortrijden”, aldus Thomas in een door team verspreide mededeling.

Zijn deelname aan de Tour, die begin komende maand in Brussel van start, lijkt niet in het gedrang te komen. “Dit is frustrerend en natuurlijk ook een tegenslag in mijn voorbereiding, maar er is nog tijd genoeg vooraleer de Tour van start gaat. We zullen wat aanpassen en ik ben er zeker van dat mijn coach al een plan heeft om me op 6 juli klaar te hebben.”

De verwachting is dat de Tourwinnaar van vorig jaar een van de komende dagen al opnieuw mag fietsen.

bron: Belga