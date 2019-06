N-VA duidt oud-Europarlementslid Mark Demesmaeker aan als gecoöpteerd senator

Mark Demesmaeker is door zijn partij N-VA aangeduid als gecoöpteerd senator. De partijraad nam die beslissing dinsdagavond, op een vergadering waar ook voor een verlengd verblijf bij de ECR-fractie in het Europees Parlement gekozen werd. Demesmaeker is uittredend Europees Parlementslid. Hij kreeg bij de Europese verkiezingen van 26 mei de vierde plaats op de N-VA-lijst, maar geraakte niet opnieuw verkozen. De partij vist hem nu dus op als gecoöpteerd senator.

“Ik ben de partij zeer dankbaar dat ik mijn politieke werk op nationaal niveau kan verderzetten. Al is het wel een heel andere omgeving”, reageert Demesmaeker. “Ik blijf samen met mijn partij ijveren voor de uiteindelijke afschaffing van de Senaat. Maar dat zal me niet weerhouden om ook hier mijn stem te laten gelden voor de zaken die mij nauw aan het hart liggen: een écht Vlaams en een écht groen beleid.”

Demesmaeker is sinds 2004 actief in de nationale politiek en verwierf voordien bekendheid als nieuwsanker bij VTM en presentator van tv-programma’s. In 2004 geraakte hij verkozen als Vlaams parlementslid, een mandaat dat hij bijna tien jaar zou uitoefenen. In 2006 werd hij ook schepen in Halle.

In 2013 volgde Demesmaeker Frieda Brepoels op als Europees Parlementslid. Hij werkte zich daar in de kijker met zijn strijd voor het zelfbeschikkingsrecht van de Catalanen, maar ook milieudossiers trok Demesmaeker naar zich toe.

In de Senaat mogen zes Nederlandstalige partijen elk één gecoöpteerd senator aanduiden. Demesmaeker is daar dus een van.

bron: Belga