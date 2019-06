N-VA blijft in Europees Parlement bij ECR-fractie

De N-VA blijft ook de komende vijf jaar deel uitmaken van de conservatieve ECR-fractie in het Europees Parlement. Dat heeft de partijraad dinsdagavond beslist, zo bevestigt de woordvoerder van N-VA aan Belga. Het was tot het laatste moment onduidelijk bij welke fractie de drie Europarlementsleden van N-VA aansluiting zouden zoeken. Het is dus de ECR geworden, waar de Poolse regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) de grootste delegatie levert.

De N-VA haalde op 26 mei drie zetels in het Europees Parlement binnen. Geert Bourgeois, Assita Kanko en Johan Van Overtveldt zullen voortaan tussen Brussel en Straatsburg pendelen. In de vorige legislatuur had de partij nog vier afgevaardigden in het Europese halfrond.

bron: Belga