Minstens 45 doden bij gevechten in noordwesten van Syrië

Bij hevige gevechten tussen Syrische regeringstroepen en jihadisten, die gesteund worden door rebellen, zijn in het noordwesten van Syrië zeker 45 mensen om het leven gekomen. Dat heeft het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) vandaag meegedeeld. De gevechten zijn een gevolg van een tegenoffensief dat het aan al-Qaida gelinkte Hayat Tahrir al-Sham vanochtend opstartte in het noorden van de provincie Hama. Het geweld kostte het leven aan 31 jihadisten en rebellen, zo zegt het in Groot-Brittannië gevestigde SOHR. Aan regeringszijde vielen er veertien doden.

Het Syrische leger is erin geslaagd de aanval af te slaan, meldt dezelfde bron nog. Ook het Syrische nieuwsagentschap SANA, dat in handen is van de overheid, maakt melding van een mislukt offensief van de jihadisten.







De burgeroorlog in Syrië heeft sinds 2011 al aan meer dan 370.000 mensen het leven gekost. Miljoenen mensen zijn ontheemd.

Bron: Belga