Geen Gay Pride in Istanboel, lgbt-evenementen ook in andere steden verboden

In de Turkse miljoenenmetropool Istanboel mag ook dit jaar geen parade van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen worden gehouden. Dit deelden leden van het organiserende comité vandaag op een persconferentie mee. De vicegouverneur van Istanboel, Mehmet Ali Özyigit, heeft geen toestemming gegeven voor de grote optocht van 30 juni, zei woordvoerster Beren Azizi. Daarmee is de Gay Pride er voor de vijfde opeenvolgende keer verboden. Een aanvraag voor een bijeenkomst op een plaats in de rand van de stad in de wijk Bakirköy loopt nog, zei Azizi.

De zogeheten Pride Week, waarin de lgbt-gemeenschap voor haar rechten opkomt, zou volgende week maandag beginnen. Tot zondag zijn volgens de organisatoren een 70-tal evenementen gepland.







Het comité protesteert ook tegen het verbod op manifestaties in de stad Izmir, in het westen van Turkije, en in Antalya, in het zuiden. Daar werden bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart burgemeesters van de centrumlinkse partij CHP verkozen, maar over manifestaties beslissen in Turkije de gouverneurs, die door president Recep Tayyip Erdogan benoemd zijn. Zij halen vaak veiligheidsoverwegingen aan bij hun weigeringen.

Bron: Belga