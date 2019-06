Fraudeonderzoek Belgisch voetbal – Gewraakte voorzitter van matchfixingproces bij BAS wordt vervangen

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zal een nieuwe voorzitter aanduiden in de matchfixingzaak tegen KV Mechelen, Waasland-Beveren en dertien andere beklaagden. Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdagavond bevestigd. “De opgelegde kalender met zitting op 25 juni blijft behouden.” Herman Huygens, die werd aangesteld als voorzitter van de drie arbiters van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) die zich over de vermeende competitievervalsing in KV Mechelen/Waasland-Beveren van 11 maart 2018 moeten buigen, zal worden vervangen. Wie zijn plaats inneemt, is niet duidelijk. Dat is nu een taak voor BAS-voorzitter Frédéric Carpentier. De eerder aangestelde arbiters, Jacques Richelle en Marinus Vromans, blijven wel behouden.

Het waren de supporters van KV Mechelen, die als tussenkomende partij mee in de tuchtprocedure zijn gestapt, die Huygens hadden gewraakt. Advocaat Tim De Hertogh legde op 13 juni 2019 een wrakingsverzoek neer, omdat de aangestelde voorzitter in het verleden lid was van de Geschillencommissie, de disciplinaire instantie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Daardoor kon er twijfel bestaan over Huygens’ onafhankelijkheid, gezien het belang van de KBVB in de procedure.

Naar aanleiding van het wrakingsverzoek werd een nieuw arbitraal college samengesteld, om de partijdigheid van Huygens te onderzoeken. Het trio onder leiding van Guy Hermans, rechter in de rechtbank van koophandel in Antwerpen, gaf de Mechelse supporters gelijk. Er zou twijfel kunnen bestaan over Huygens’ partijdigheid, aangezien de KBVB belanghebbend partij is in de zaak.

Huygens werd samen met Jacques Richelle en Marinus Vromans aangeduid om zich te buigen over uitgesproken straffen van de Geschillencommissie Hoger Beroep op 1 juni. Daartegen gingen KV Mechelen en zijn vier veroordeelde clubbestuurders, Mechelse supportersorganen, tussenkomende partijen Lokeren en Tubeke, en spelersmakelaars Dejan Veljkovic en Walter Mortelmans in beroep. Het BAS buigt zich op 25 en 26 juni over het matchfixingdossier.

