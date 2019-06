Elia Viviani sprint naar zege in Ronde van Zwitserland, Peter Sagan blijft leider

Elia Viviani heeft vandaag de vierde etappe gewonnen in de Ronde van Zwitserland (WorldTour). De Italiaanse kampioen van Deceuninck – Quick-Step haalde het na een rit over 163,9 kilometer met start in Murten en aankomst in Arlesheim in een massasprint van de Australiër Michael Matthews (Sunweb) en de Slovaakse kampioen Peter Sagan (BORA-Hansgrohe), die zijn leidersplaats verstevigde. De Italiaan Matteo Trentin sprintte naar de vierde plaats, Jasper Stuyven werd beste Belg met een vijfde plaats. Met Sep Vanmarcke (6e) en Stan Dewulf (9e) finishten er nog twee Belgen in de top tien.

De etappe werd ontsierd door een zware valpartij, waarbij de Welshman Geraint Thomas (Team Ineos) betrokken was. De Tourwinnaar van vorig jaar greep naar de rechterschouder en werd overgebracht naar het ziekenhuis.







Morgen wordt de vijfde etappe gereden in deze Ronde van Zwitserland, een rit over 177 kilometer tussen Münchenstein en Einsiedeln.

Bron: Belga