EK U21 (m) – Roberto Martinez over verlies van Jonge Duivels tegen Polen: “We misten toernooiervaring”

Aandachtig toeschouwer zondagavond bij de openingswedstrijd van de Jonge Duivels op het EK voetbal U21 was Roberto Martinez. De bondscoach van de Rode Duivels maakte maandag even tijd vrij voor de pers en gaf zijn mening over de prestaties van de Belgische beloften in Italië, maar ook over de toekomst van de Rode Duivels. In eerste instantie wilde de Catalaan zijn steun uitdrukken aan de manschappen van bondscoach Johan Walem die zondagavond ongelukkig met 3-2 verloren van Polen. Ook Martinez had gezien dat er veel meer inzat, maar dat de Belgen een lesje in efficiëntie kregen.

“Onze jongens waren beter in het spel en hebben meer talent, maar Polen had meer die echte winnaarsmentaliteit”, opende Martinez. “Dat moeten onze beloften nog leren, wedstrijden leren winnen. Dat maakt deel uit van hun ontwikkeling. Ik vond ons heel goed starten. De flankaanvallers Mbenza en Lukebakio maakten het veld goed breed, op het middenveld was er een goede wisselwerking tussen Heynen en Mangala en Siebe Schrijvers creëerde kansen. We hadden niet 0-2, maar zelfs 0-3 kunnen voorkomen. Na de eerste tegengoal kwamen we echter niet meer in ons spel. We waren nochtans uitstekend voorbereid. Maar dit is een proces waar de jongens door moeten. Je zag dat ons team geen ervaring had met toernooivoetbal. Dit is een les voor de toekomst. In een ideaal scenario spelen al mijn Rode Duivels in de toekomst eerst met de beloften een EK. Zo heeft iedereen al eens een eindronde meegemaakt voor hij met de Rode Duivels op een groot toernooi speelt. Nu volgt met Spanje opnieuw een heel zware tegenstander. Het belangrijkste is dat de spelers tonen dat ze mentaal opnieuw klaar zijn. Ze moeten alles geven, zodat ze het EK zonder ‘regrets’ kunnen verlaten.”

De bondscoach ging vervolgens dieper in op de vraag waarom Youri Tielemans niet aanwezig was bij deze beloftenselectie. Tielemans maakte de kwalificaties niet mee met de groep, maar kan op basis van zijn leeftijd nog steeds opgeroepen worden voor de beloften. “Het is voor mij heel duidelijk dat Youri hier niet kon zijn”, legde Martinez uit. “Op een EK voor beloften is het doel je niveau opkrikken tot het niveau van de A-elftallen. Youri zit al een tijdje op dat niveau. Hij heeft die groei al doorgemaakt en speelde zelfs al een WK met ons.”

Roberto Martinez erkende ook dat diverse spelers van de beloften al op zijn radar stonden voor de Rode Duivels. De bondscoach noemde de twee grote Belgische afwezigen op dit EK, Landry Dimata en Zinho Vanheusden, “die beiden een goede ontwikkeling doormaakten”, aldus Martinez. “Ik had sommige jongens van deze kern al kunnen oproepen voor de Rode Duivels. Als de beloften zich niet gekwalificeerd hadden voor het EK had ik dat waarschijnlijk ook gedaan.”

Ook Yari Verschaeren was de bondscoach opgevallen. “Ik vind het zo mooi om hem hier te zien spelen. Hij heeft de stap gemaakt van de U17 naar de U21. Yari heeft een fantastische ontwikkeling doorgemaakt.”

Dat wilde echter niet zeggen dat de bondscoach Verschaeren – of andere jonge talenten – na een half seizoen in het topvoetbal al klaar acht voor de Rode Duivels. “Mijn mening is dat een jonge speler minimum om en bij de vijftig matchen op het hoogste niveau moet gespeeld hebben”, aldus Martinez. “Die tijd heb je nodig om iemands kwaliteiten echt te kunnen inschatten. Je moet geduld kunnen tonen. Jongeren moeten Eden Hazard maar als voorbeeld zien. Hij droomde als kleine jongen er al van voor Real Madrid te spelen. Hij heeft moeten wachten tot zijn 28e, maar het is wel gelukt.”

bron: Belga