EK U21 (m) – Frankrijk wint ondanks twee strafschopmissers van Engeland

Frankrijk heeft dinsdag op de eerste speeldag in groep C van het EK voetbal voor beloften (U21) in Italië met 1-2 gewonnen van Engeland. Nog in groep C won Roemenië met 4-1 van Kroatië. De Fransen kregen na 25 minuten een strafschop, maar Moussa Dembélé (Lyon) wrong die de nek om. Na de rust maakte Manchester City-middenvelder Phil Foden (54.) er na een heerlijke dribbel, waarbij hij vijf Fransen in de wind zette, 1-0 van. Hamza Choudhury (Leicester) bracht zes minuten later opnieuw spanning in de wedstrijd door rood te pakken. De Fransen leken de manmeersituatie niet te benutten toen Houssem Aouar (Lyon) 24 minuten voor tijd een tweede Franse penalty miste, maar Jonathan Ikone (Lille) maakte in de 89e minuut gelijk. Diep in de blessuretijd schonk Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace, 95.) de Fransen alsnog de zege.

Een Engelse overwinning had goed nieuws kunnen betekenen voor de Belgen. In principe plaatsen de vier halvefinalisten zich voor de Spelen, maar als Engeland, geen lid van het IOC, de halve finales haalt, komt er een extra barrage tussen de twee slechtste tweedes om het laatste olympisch ticket te verdelen.

In de andere wedstrijd in Groep C brachten George Puscas (11.) en voormalig Genk-doelwit Ianis Hagi (14.) de Roemenen al vroeg 2-0 voor, Nikola Vlasic (18.) verzorgde de Kroatische aansluitingstreffer. Veel zoden bracht die niet aan de dijk, want in de tweede helft werd het nog 4-1 na doelpunten van Tudor Baluta (66.) en Adrian Petre (90+3.). Voor Kroatië speelde Standard-middenvelder Alen Halilovic.

Roemenië is voorlopig leider in groep C, Frankrijk is tweede met eveneens drie punten. Engeland en Kroatië zijn respectievelijk derde en vierde met ieder nul punten. Op de tweede speeldag, vrijdag, treft Frankrijk Kroatië en Engeland Roemenië.

bron: Belga