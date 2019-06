Duitse wegentol is in strijd met EU-wetgeving

Het plan van de Duitse regering om vanaf volgend jaar wegentol in te voeren, is in strijd met de EU-wetgeving. Dat heeft het Europese Hof van justitie vandaag beslist. Volgens het hof is de heffing discriminerend, omdat de kosten in de praktijk terecht zullen komen bij de bestuurders en de wagens uit andere EU-landen. De Duitse weggebruikers zullen de kosten van een jaarvignet namelijk kunnen aftrekken van hun wegenbelasting, maar buitenlandse chauffeurs niet. Nederland en Oostenrijk hadden de heffing daarom aangevochten.

bron: Belga