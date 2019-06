Chris Froome mag ziekenhuis over enkele dagen verlaten

Chris Froome mag over enkele dagen het universitair ziekenhuis in het Franse Saint-Etienne verlaten, zo vernam het Franse nieuwsagentschap AFP vandaag van een bron uit de medische wereld. De 34-jarige Froome verblijft sinds vorige week woensdag in dat ziekenhuis, waar hij werd opgenomen nadat hij tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné bijzonder zwaar ten val was gekomen. De Brit liep daarbij meerdere breuken op. Op zaterdag mocht de viervoudige Tourwinnaar vervolgens de afdeling intensieve zorgen verlaten.

De renner wordt bijgestaan door stafleden van Team Ineos en zijn moraal zou goed zijn, ondanks de zware gevolgen van de val. Na zijn ontslag in het ziekenhuis zou Froome overgeplaatst worden naar een revalidatiecentrum voor topsporters. Pas over een half jaar zou de Brit opnieuw mogen koersen.







Bron: Belga