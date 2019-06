Maak je bedrijf duurzamer met de gratis ‘Sustatool’

Kmo’s en zelfstandigen die graag maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, maar niet weten hoe ze daar efficiënt aan moeten werken, kunnen gebruik maken van de Sustatool. Dat is een gratis online toepassing van MVO Vlaanderen die ontwikkeld werd in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Het geeft bedrijven een volledig individualiseerbaar dashboard van 15 duurzaamheids- en optimalisatiethema’s en stelt ze in staat om hun inspanningen makkelijk op te volgen.

Sedert 2013 trekt drukkerij en cursusdienst Universitas Digital Printing resoluut de kaart van een duurzaam beleid. De Sustatool helpt deze onderneming om doelstellingen te bepalen en hun evolutie te meten en te vergelijken. Weg met het buikgevoel. ‘Meten is weten’ werd nog nooit zo concreet. En omdat de Sustatool zeer breed gaat, sluit hij naadloos aan bij een tool voor algemeen management. De introductietijd bij zowel management als medewerkers was zeer kort omdat sommige eenvoudige ingrepen quasi onmiddellijk meetbare resultaten opleverden. Hun processen onder de loep nemen en het duurzame gedachtengoed met hun stakeholders delen, samen met de eraan gekoppelde innovatieve oplossingen, versterkte de competitiviteit van Universitas Digital Printing. De voorbeelden zijn legio waar ze naast de evidente efficiëntiewinsten ook economisch mooie stappen vooruit maken.







Wilms nv is een bedrijf uit Meerhout dat rolluiken, zonneweringen en buitenleefoplossingen produceert. Net als zoveel andere ondernemingen wilde het al een tijdje duurzamer werken, maar het was pas nadat het de Sustatool in gebruik nam, dat Wilms nv lijn kreeg in zijn inspanningen. Zo rolt het bedrijf momenteel een fietsleaseplan uit, plant het om tegen eind dit jaar heel de bedrijfssite uit te rusten met ledverlichting en onderzoekt het de aankoop van een groot aantal zonnepanelen.)

Deze bedrijven zijn voorbeelden van ondernemingen die duurzamer werken dankzij de Sustatool. Dat is een online platform dat iedereen gratis kan raadplegen en gebruiken. Het werd opgericht door MVO Vlaanderen in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, onder leiding van professor Hans Verboven van de faculteit TEW, en is in het leven geroepen om de duurzame inspanningen van zelfstandigen en kmo’s te stroomlijnen en coördineren. Het doel is om de duurzaamheidsmaatregelen systematisch en structureel in het beleid van de onderneming te integreren.

Gepersonaliseerd stappenplan

Deze gebruiksvriendelijke online applicatie biedt ondernemingen een methode op maat om duurzaamheid in hun dagelijkse werking te implementeren en op te volgen. De tool bestaat uit een duidelijk stappenplan en een keuzemenu van 15 duurzaamheidsthema’s om rond te werken. Per thema worden tientallen concrete duurzaamheidsinitiatieven beschreven die ook een financiële meerwaarde kunnen bieden.

Continue verbetering

De Sustatool is gebaseerd op een systeem van continue verbetering waarbij men kijkt wat men al doet en wat de anderen doen, inzet op wat men beter wil doen, acties kiest uit een lijst per thema mét voorbeelden, deze acties koppelt aan doelstellingen en een projectplanning- en uitvoering, en een controle doet of de doelstellingen bereikt werden.