Vrouwelijke festivalgangers lopen massaal warm voor blote mannenbast

Het festivalseizoen komt met de zomer in zicht zo zoetjesaan op kruissnelheid. Tijd om alle winterse kleding uit de kast te verbranden en zich een frisse look aan te meten. Maar welk kledingstuk verkiezen we als nu dé beste festival-outfit? Dancefestival Hype-O-Dream vroeg het aan 1.000 Vlaamse festivalgangers.

De enquête heeft enkele interessante festival facts letterlijk blootgelegd. Zo onthult de enquête dat de blote borstkas bij mannen massaal wordt toegejuicht door vrouwelijke festivalgangers (95%)! Helaas voor de dames houdt bijna 9 op de 10 mannen (85%) zijn T-shirt liever aan…







Festivalchicks zijn blijkbaar helemaal into blote basten en nee hoor, een afgetrainde spierbundel is voor hen helemaal geen vereiste: 33% geeft zelfs aan dat de man in kwestie niet hoeft te beschikken over een kathedraal van een lichaam. Jammer voor al dat vrouwelijke testosteron want slechts 15% van de mannen zou effectief in blote bast over de festivalweide flaneren.

Maar liefst 61% houdt zijn T-shirt aan maar stoort zich ook niet aan het feit dat anderen hem uitdoen. De overige 24% van de mannen is minder mild en wil geen enkele festivalganger in blote borstkas zien.

Vrouwen tonen meer vlees

In tegenstelling tot mannen houden Vlaamse vrouwen wél van een streep(je) bloot op het festival… dit blijkt ook uit het feit dat maar liefst 70% zich gewaagder durft te kleden op een festival dan in het dagelijks leven (bijvoorbeeld met een crop top of kort jeansshortje).

Bijna 3 op de 10 dames vindt zelfs een uitdagende kledingstijl met zowel blote buik, benen en veel decolleté helemaal oké (27%).

Bijna de helft (48%) van de vrouwen is er ook van overtuigd dat mannen een uitdagende festivallook aantrekkelijk vinden maar de meerderheid van de mannen (62%) ziet het toch liever wat subtieler met bijvoorbeeld enkel een verleidelijke decolleté, enkel blote benen,…

Afknappers

Dat mannen niet echt positief staan tegenover een festival-outfit met ‘weinig om het lijf’ wordt ook meteen duidelijk als we bekijken op welke hipster-items ze compleet afknappen.

Zo wordt de marcel met mannendecolleté massaal uitgejouwd (39%), daarna volgen het strikje (20%) en de opgerolde skinny broek (16%). Bij vrouwen daarentegen wordt vooral de flaired jeans (broek met olifantenpijpen) op veel boegeroep onthaald (35%).

Jeansshort als headliner

Wist je dat de jeansshort door meer dan de helft van de vrouwen (54%) wordt verkozen als dé alltime festival basic! De high waist jeansshort kaapt zelfs de prijs weg als meest fashionable festival item van 2019 (26%)!

De maxi-dress prijkt in dit klassement op de tweede plaats (19%) terwijl de crop top en het doorkijkbloesje (11%) de derde plek delen. In de categorie van de hotste festival-accessoires komen body jewels – ook gekend als plakjuwelen (26%) – en biker boots (21%) als winnaars uit de bus.