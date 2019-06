Van jongensdroom tot ecologieproject: Belgische zeilboot Blackfish bedwingt de Atlantische Oceaan

Isle of Wight Blackfish, het klinkt als een geheime missie van James Bond. In werkelijkheid is het evenwel de naam van een Belgische zeilboot die jongensdromen en ecologisch engagement in de vorm van onderzoek voor het Wereld Natuur Fonds (WWF) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) laat samenvloeien. De boot ligt in het water, de eerste wedstrijd staat gepland voor vrijdag en dus is het tijd om kapitein Peter Luyckx eens grondig aan de tand te voelen.

De Blackfish, dat is een zeilboot van net geen 12 meter lang die voor de helft bestaat uit gerecycleerd materiaal. Zo werden onder andere herwerkte PET-flessen en papier gebruikt voor het interieur. De anti fouling-laag die het onderwaterschip beschermt, is dan weer een milieuvriendelijke versie van het origineel. De zeilboot is voor Peter Luyckx ook een jongensdroom die realiteit werd en een project dat passie combineert met ecologie. «Alle puzzelstukjes vielen samen, dus ik besloot om gewoon mijn kans te wagen. Zowel op financieel als op persoonlijk vlak was dit het moment waarop mijn plannen eindelijk werkelijkheid konden worden.» Zeilen is iets waar hij van kleins af aan mee bezig is en waar hij nu eindelijk serieus mee aan de slag kan.

Ecologie







«Het hele project is ontstaan uit persoonlijke interesse. Ik wist al voor de bouw van de boot dat ik haar Blackfish wilde noemen, een van de vele bijnamen voor de orka. Vervolgens beseften co-kapitein Yan Trouwen en ik dat foto’s van zeilwedstrijden er altijd vrij anoniem uitzien. De meeste boten zijn wit en kan je alleen herkennen aan hun zeilnummer.» Luyckx en Trouwen wilden een manier bedenken om op te vallen in de massa. «Toen ontstond het idee om de boot te personaliseren in het thema van de orka, met onder andere een tekening en een zwart-wit kleurenpalet. Het beeld was zo sterk dat we het idee opvatten om fondsenwerving voor WWF te doen, wat zij meteen zagen zitten.» Die geldinzameling gebeurt onder andere door de verkoop van gadgets en de sponsoring van zeemijlen. De opbrengst daarvan gaat regelrecht naar WWF.

De fondsenwerving voor WWF trok ook de aandacht van het VLIZ. De Blackfish bevaart dankzij haar deelname aan verschillende wedstrijden wateren die normaal buiten het bereik van de wetenschappers liggen. Dat biedt mogelijkheden voor het onderzoek naar zeevervuiling en vismigratie. «Op regelmatige tijdstippen zullen we een speciaal net, ook wel manta trawl genoemd, achter de boot hangen. Daarmee is het mogelijk om stalen te nemen die het VLIZ vervolgens zal analyseren om meer te weten te komen over de plasticvervuiling. Bovendien beschikt de boot over een zender om vismigratie te bestuderen aan de hand van gezenderde vissen, met name kabeljauw, zeebaars en paling.»

Die ecologische insteek is volgens Luyckx niet meer dan logisch. «Ecologie is de laatste jaren geëvolueerd tot een maatschappelijk probleem dat vraagt om oplossingen. Op dit moment zijn de onderzoeksresultaten nogal tegenstrijdig, waardoor het voor overheden moeilijk is om goede beslissingen te nemen. Hopelijk zorgt onze bijdrage ervoor dat er meer duidelijkheid ontstaat omtrent het onderwerp.» Luyckx staat vanuit die optiek open voor andere projecten die overeenkomen met de ecologische insteek van Blackfish. Ook sponsors zijn altijd welkom: op dit moment is Petzl de enige geldschieter, voor de rest wordt het project volledig gefinancierd met eigen middelen.

Trans-Atlantische oversteek

Luyckx en Trouwen, die hij een tiental jaar geleden leerde kennen dankzij het wedstrijdzeilen, werken de komende tijd toe naar hun deelname aan de Transquadra. Die trans-Atlantische zeilwedstrijd zal hen van Madeira naar Martinique voeren en neemt tien tot veertien dagen in beslag. Die race was en is nog steeds de voornaamste reden voor het bestaan van de Balckfish. Om een degelijke voorbereiding te verzekeren, nemen beide mannen in tussentijd deel aan verschillende kleinere wedstrijden. Op vrijdag 21 juni gaat de Morgan Cup van start, waarbij de Blackfish van het Britse Isle of Wight naar het Franse Dieppe zal varen. «Die wedstrijd duurt in totaal anderhalve dag tot twee dagen en vormt een ideale start. Op dit moment is er alleen nog een technisch probleem met de automatische piloot van de Blackfish. Als die kwestie niet op tijd opgelost kan worden, moeten we bespreken of we al dan niet zullen starten. Maar we gaan ervan uit dat alles vlot verloopt.»

Camille Van Puymbroeck

Meer info vind je op www.blackfish.be.