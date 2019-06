Vader en zoon houden dakloze twee jaar lang vast als slaaf

Sommige activiteiten creëren een mooi vader-zoonmoment, andere activiteiten leveren beiden dan weer een celstraf op. Zo ook Anthony (49) en Harvey Baker (19), die twee jaar lang een dakloze man als slaaf vasthielden.

Tegen het 20-jarige slachtoffer is veel geweld gebruikt. Hij werd onder bizarre omstandigheden vastgehouden in een caravan in Neath, een klein stadje in Wales. Hij kreeg één maaltijd per dag en werd van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aan het werk gezet.

“Slachtoffer van een concentratiekamp”







Hij was ondervoed en had flinke verwondingen. Hij werd geslagen, gebeten en gesneden met een keukenmes. Zijn gezondheid was volgens Wales Online zo slecht, dat een verpleegster hem omschreef als een slachtoffer van een concentratiekamp.

Anthony Baker is veroordeeld tot een straf van vijftien jaar, waarvan tien jaar in hechtenis en vijf jaar met enkelband. Zoon Harvey werd veroordeeld tot zes jaar in een instelling voor jonge delinquenten.