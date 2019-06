Nathalie Meskens, Koen Wauters en Guga Baúl gaan de strijd aan met onbekenden in ‘Beat VTM’

Zender VTM komt dit najaar op de proppen met een nieuw programma. In ‘Beat VTM’ zullen acht huisgezichten het opnemen tegen evenveel onbekende Vlamingen. Onder meer Nathalie Meskens, Guga Baúl en Koen Wauters krijgen binnenkort 100 dagen de tijd om zich te kronen tot experten in een bepaalde discipline.

VTM gaf alvast drie namen vrij die hun kans zullen wagen in het gloednieuwe programma: Koen Wauters (51), Nathalie Meskens (37) en Guga Baúl (33). Dit najaar lanceert de zender een kick-offaflevering waarin duidelijk zal worden wie de uitdagers zijn en in welke discipline ze zich moeten specialiseren.

‘Wauters vs. Waes’







Dat Koen Wauters niet snel opgeeft, heeft Vlaanderen mogen ondervinden tijdens ‘Wauters vs. Waes’. “Alles kan, alles mag”, reageert de zanger op de uitdaging. “De kandidaten die aan ‘Beat VTM’ deelnemen, zullen niet voor Tom Waes moeten onderdoen, vermoed ik. Ik zal dan ook nooit een tegenstander onderschatten. Ik zal ervoor zorgen dat ik, in welke discipline dan ook, zo sterk mogelijk aan de start zal staan”, laat de presentator met veel zelfvertrouwen weten.

Avontuur

Actrice Nathalie Meskens benadert het avontuur vanuit leergierigheid. “‘Beat VTM’ lijkt mij een extra spannend en groots avontuur. Ik ga onder professionele begeleiding een nieuwe discipline mogen aanleren. Geef toe: wie zou dat niet willen doen?”

Ook acteur en immitator Guga Baúl heeft er zin in. “Ik ben razend benieuwd welke uitdagingen het programma voor mij in petto zal hebben. Ik ben meer dan bereid om de Meskens te slijpen en als een Koene ridder ten strijde te trekken”, stelt hij met een humoristische knipoog. De presentator bewees zich eerder al in het programma ‘Boxing Stars’ waar hij in de finale kamp acteur Bill Barberis versloeg en zich de winnaar mocht noemen in de categorie der zwaargewichten.