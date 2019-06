Meer dan dertig parapenters in een waanzinnige race door de Alpen

Elke twee jaar wagen de beste parapenters ter wereld zich aan een buitengewone race van 1.138 km door de Alpen. Onze landgenoot Thomas de Dorlodot is een van de waaghalzen.

Oostenrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland en Frankrijk: de 32 geselecteerden voor de Red Bull X Alps doorkruisen ze allemaal. Tenminste, zij die erin slagen de race te voltooien. Wat allesbehalve evident is. “Elk jaar is het parcours aartsmoeilijk en lukt het slechts enkelen om binnen de tijd aan te komen”, legt Thomas de Dorlodot uit. De enige Belgische deelnemer staat al voor de zevende keer aan de start. “Dit jaar zal het nog moeilijker worden vanwege het weer. Er ligt nog veel sneeuw op grote hoogte en de windomstandigheden zijn zeer delicaat.”







Tijdens de race moeten de parapenters 13 verplichte punten passeren, die samen een traject van 1.138 km door de Alpen vormen. Voor de rest zijn ze vrij om hun koers te kiezen. Het is vooral een kwestie van de ideale startpunten te vinden die toegang geven tot de beste thermiek, om hoogte te winnen en zo ver mogelijk te vliegen. “Hoe meer we vliegen, hoe minder we lopen en hoe sneller we vooruitgaan”, zegt Thomas de Dorlodot. Op goede dagen kan een piloot makkelijk meer dan 150 km afleggen. Op slechte dagen, als ze moeten stappen, veel minder.

Monaco bereiken

Elke 48 uur elimineert de koersdirectie de deelnemer op de laatste plaats. Terwijl sommigen voluit voor de winst gaan, vechten anderen dus louter om hun hachje te redden. Dankzij de lange dagen in juni kunnen de deelnemers tot ’s avonds laat vliegen. Alhoewel… “Niets is zeker in de Red Bull X Alps”, zeggen de organisatoren. Slecht weer kan piloten vaak aan de grond zetten en verplichten te lopen. “Gezien de sneeuw in sommige gebieden, zou er weleens veel vertraging kunnen zijn”, verwacht Thomas de Dorlodot. “Het is niet uitgesloten dat niemand binnen de deadline van 12 dagen aankomt in Monaco.” En zoals elk jaar zullen dat hoogstens een handvol avonturiers zijn. 24 uur na de aankomst van de winnaar gaat de finish onverbiddelijk dicht.

Een teaminspanning

Tijdens de race kan elke parapenter rekenen op een officieel grondteam dat hem gidst, advies geeft en waarschuwt voor weersveranderingen. Het team installeert ook elke avond het basiskamp en maakt eten klaar, zodat de piloot zo vroeg mogelijk een paar uurtjes kan gaan slapen. Net als vorig jaar is die nachtrust verplicht. Tijdens de eerste edities beleefden enkele deelnemers hachelijke momenten. Na nachtenlang te hebben gewandeld, vielen sommigen gewoon in slaap in volle vlucht. Met alle gevolgen van dien voor hun veiligheid. De erg ervaren Zwitserse parapenter Christian Maurer maakt er trouwens geen geheim van: “Wat ik het meeste vrees, is niet genoeg slapen en mijn lichaam te ver pushen.”

De grote favoriet

Ondanks die vrees is Maurer met vijf overwinningen in de laatste vijf edities torenhoog favoriet. Hij is niet alleen een fantastische parapenter, maar heeft ook het voordeel dat hij het terrein goed kent. In de vorige edities had hij de gewoonte ’s namiddags lange vluchten te maken en meerdere kleintjes in de voormiddag. Dat dwong hem op hoogte te blijven. Maar die strategie werkt dit jaar wellicht niet, omdat er nog altijd sneeuw ligt. “Je moet elke kloof en elke col kennen… Alleen zo kan je de juiste strategie uitstippelen om de beste vluchten te maken”, verwacht Thomas de Dorlodot. Zelf bracht hij dit voorjaar veel tijd door in de Alpen om de race voor te bereiden en te trainen op besneeuwd terrein. Klaar om het op te nemen tegen koning Maurer!

“Slecht weer werkt in mijn voordeel”

Thomas de Dorlodot is een van de beste parapenters ter wereld. Hij vloog al de hele planeet rond, in alle omstandigheden. Wat hem betreft, is hij “getrainder dan ooit”.

Voor je zevende deelname heb je de lat nog wat hoger gelegd.

“De vorige edities heb ik voorbereid door hier en daar op expeditie te vertrekken. Voor dit jaar heb ik veel strenger getraind, met een professionele coach. Ik heb veel gelopen en gewerkt aan mijn uithouding en snelheid. Wat me optimistisch stemt, is dat mijn conditie en prestaties verbeterd zijn. Het is belangrijk in topvorm te zijn om startplaatsen te zoeken en te lopen wanneer het moet.”

En het vliegen zelf?

“Ik heb veel gevlogen in de Alpen, op de Canarische eilanden – vanop mijn boot en basiskamp ‘The Search’ – en in Colombia. Zo kon ik trainen in verschillende, soms zware omstandigheden. Ik ben niet bang voor slecht weer. Integendeel. Dat werkt in mijn voordeel. Andere piloten zijn dan weer heel goed in snel vliegen. Zij zoeken de perfecte vluchtcondities om kilometers te vreten.”

In 2017 werd je bijna uitgeschakeld omdat je over een verboden zone vloog.

“Om uit je vel te springen! Ik ben er maar een paar meter in gekomen… Maar de regels zijn duidelijk: wie over een verboden zone vliegt (in de buurt van luchthavens of sommige natuurparken) krijgt een straf van 48 uur. Dit jaar hebben ik en mijn team de kaarten grondig bestudeerd. Dat zal me geen tweede keer overkomen!”

Camille Goret / @Camille_Goret

www.redbullxalps.com/live-tracking.html